Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada "Bugün akşam saatlerinde ilimiz merkez ilçesine bağlı Ortaköy Köyü’nde yangın çıkmıştır. Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.