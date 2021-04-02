Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ankara Eskişehir Yolu 24. Kilometre de meydana geldi. Eskişehir istikametine ilerleyen 06 T 0073 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Çolakoğlu’na çarptı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.