Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatih Topkapı’da meydana geldi. Köprünün altından geçmeye çalışan bir tırın dorsesi köprüye çarptı. Dorse üzerindeki konteyner çarpmanın etkisiyle yerinden sökülerek yola düştü. Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu. Dorsenin yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı da normale döndü.
Topkapı’da tır köprüye çarptı, üzerindeki konteyner yola düştü
02.04.2021 - 09:11 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Topkapı’da bir tırın üzerindeki koyteyner köprüye çarparak yola düştü. Kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler : topkapı,tır,köprü,
779231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779231.aspx
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