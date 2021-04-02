Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir tırda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alarak operasyon düzenledi. Erbaa ilçesinden geçen D-100 karayolunda durdurulan İran plakalı tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tırın kupasında bulunan gizli bölmelerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri 30 paket halinde toplam 6 kilo 38,47 gram esrar maddesi, 5 paket halinde toplam 2 kilo 166,24 gram metamfetamin maddesine el koydu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan İran uyruklu 3 şahıs ile Van’da yakalanan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.