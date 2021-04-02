İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yukarıyabanlı Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi. Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
02.04.2021 - 18:26 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : malatya,karantina,korona,
779402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779402.aspx
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