Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, hakkında 13'ü hırsızlık olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü P.P. yakalandı. P.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.