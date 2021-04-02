Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Yener idaresindeki 06 DT 2079 plakalı otomobil, Ortatopaç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü Yener ile otomobildeki Deniz Yener, Tuncay Arslanbas ve Erdoğan Kesebir, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kesebir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.