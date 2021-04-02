Kaza, akşam saat 21.00 sularında Nurdağı-Gaziantep kara yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Seyir hâlindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. Ardından bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişiden ikisi can verdi. Kaza sonrası yolda trafik kontrollü bir süre kontrollü şekilde verildi.
Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı
02.04.2021 - 23:21 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki araç çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
Etiketler : gaziantep,nurdağı,kaza,
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