Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saat 21.00 sularında Nurdağı-Gaziantep kara yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Seyir hâlindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. Ardından bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişiden ikisi can verdi. Kaza sonrası yolda trafik kontrollü bir süre kontrollü şekilde verildi.