Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir şahıs 15 saat içinde yolda yürüyen kadınların kolundaki çantaların 2'sini kapkaç, 1'ini de gasp yöntemiyle çalarak, kaçtı. Gasp sırasında bir kadını da hastanelik eden şüpheliyi yakalamak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği bünyesinde bulunan Yıldırım Timlerinden özel bir ekip kuruldu. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, belirlenen eşkal doğrultusunda şahsın kaçış istikametlerinde çalışmalar yaptı. Merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan ve eşkale benzeyen yabancı uyruklu Z.S. isimli bir şahsı durduran Yıldırım Timi, üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrol ve güvenlik kameraları incelemesinde şüphelinin olayları gerçekleştiren şahıs olduğu belirlenirken, Z.S.'de ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şahsı, olayları gerçekleştirirken üzerinde olan mavi kapüşon, kırmızı kask ve mavi pantolon ele verdi. Ayrıca şüphelinin üzerinde yapılan aramada kadınlara ait eşyalarda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Basın mensuplarının birçok sorusuna cevap vermeyen şüpheli, "pişman mısınız" sorusuna "pişmanım" dedi.