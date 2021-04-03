Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 579’uncu gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, bugün eylemlerinin 579'uncu gününe girdiğini ve vatan hainlerinin kapısının önünde olduklarını söyledi.

“Ben buradan oğlumu alıncaya kadar gitmeyeceğim”

Kendilerinin sonuna kadar evladını alıncaya kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Aydın, “Bizim çocuklarımızı HDP dağa gönderiyor ve para karşılığında satıyorlar. Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı. Benim oğlum Kürtçe bile bilmiyordu, benim oğlumu iş vaadiyle kandırıldılar ve benim oğlumu dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ettiler. Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum bunlarda biraz vicdan var ise benim oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Ben buradan oğlumu alıncaya kadar gitmeyeceğim” dedi.

“Burada HDP ile PKK’nın işkence ve zulmü var”

Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim oğlum beni görüyor ve duyuyor ise, oğlum kaç oradan güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlum orada sizi tehdit ediyor, ‘Devlet size zulüm eder, işkence yapar’ diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yalandır oğlum. Burada HDP il PKK’nın işkence ve zulmü var. Korkmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Çocukları kaçırılan ailelere de sesleniyorum. Gelin korkmayın HDP’den sizde çocuklarınızı isteyin”.