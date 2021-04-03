Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 2019 Ekim ayında Menemenspor maçında sahaya girdiği için 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. TFF 1. Lig’in 28’inci haftası cezası biten Murat Sancak, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü maçında protokolde yerini aldı.