Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğin boğularak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Ö.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan kadının bebeğini kasten öldürdüğü anlaşıldı. Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başkent’te 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı
04.04.2021 - 00:43 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğini battaniyeyle boğarak öldüren kadın tutuklandı.
Etiketler : başkent,
779673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779673.aspx
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