Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğin boğularak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Ö.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan kadının bebeğini kasten öldürdüğü anlaşıldı. Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.