Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy’de tır şoförlüğü yapan H.Ş. tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı. Sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı
04.04.2021 - 09:30 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy’de tır şoförü H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır şoförü,direksiyon,dans,
779732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779732.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER