Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2017'de Rıdvan Demir’in uzun namlulu silahla öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği öne sürülen Yaşar İ.’nin, sevgilisi Damla E.’nin merkez Seyhan ilçesindeki evinde olduğunu belirledi. Bu tespit üzerine polis adrese baskın düzenledi. Baskında zanlının sevgilisi ve evde bulunan arkadaşı Muhammet B. polise mukavemet göstererek zanlıyı vermek istemedi. Ancak zanlı, sevgilisi ve arkadaşı gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da elbise dolabında Uzi marka silah bulundu.

Emniyete getirilip sorgulanan zanlı Yaşar İ. cinayeti işlemediğini öne sürdü. Yaşar İ. ve diğer iki zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Yaşar İ. tutuklanırken, sevgilisi ev hapsi ile arkadaşı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.