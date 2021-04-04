Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36’ya, 6-12 Mart tablosunda 458,53’e, 13-19 Mart tablosunda 508,97’e, 20-26 Mart tablosunda 586,84’e ve son açıklanan 27 Mart-2 Nisan tablosunda 678,72’e yükseldi.

Vakalar 4’e katlandı

Samsun’da vakalar 4'e katlandı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 2752'e, 20-26 Şubat’ta 3555’e, 27 Şubat-5 Mart’ta 4724’e, 6-12 Mart’ta 6218’e, 13-19 Mart’ta 6902’ye, 20-26 Mart’ta 7958’e ve son olarak 27 Mart-2 Nisan’da ise 9204’e yükseldiği tespit edildi.

Samsun’da 14 Şubat’tan 2 Nisan’a kadar geçen 7 haftada vaka sayıları yüzde 296 artış yaşadı. Vaka sayıları ve yoğunluk 4’e katlandı. Şehir haftalardır en yüksek riskli il olma özelliğini koruyor.

Kent kıpkırmızı

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kent kıpkırmızı görülüyor. Şehirdeki risksiz alanların ise mezarlıklar olduğu görülüyor.