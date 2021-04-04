Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılacak Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte devam eden Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehirlere yeni vizyonu olan millet bahçelerinin en güzellerinden birinin Konya’da inşa edildiğini ifade eden Başkan Altay, eski stadyum alanındaki yapım çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Başkan Altay, “Burası Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un talimatıyla TOKİ tarafından ihale edildi. Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Alanda yoğun bir çalışma devam ediyor. Millet Kütüphanemiz, kafeteryalar, restoranlar, yürüyüş yolları, spor alanlarıyla birlikte burası Konya’nın yeni cazibe alanı haline dönüşecek. 108 bin metrekarelik alanda müteahhit firma çok hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah yaz sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Böylece Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birisi Konya’ya kazandırılmış olacak. Şehirlerimiz yeni alanlara kavuşuyor, çocuklarımız spor yapacak alanlara, gençlerimiz kütüphanelere kavuşuyor. Süreci en kısa sürede tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.