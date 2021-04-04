Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba ilçesinde 'Ayakkabı Doktoru' olarak tanınmış ve hayatını ayakkabı tamiratına adayan 80 yıllık kunduracı Mustafa Topçu (94), yakalandığı koronavirüs hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Yaklaşık 80 senedir Çarşamba ilçesi Doğuyaka’da herhangi bir makine kullanmadan ayakkabı tamiratı yapan ve ‘Ayakkabı Doktoru’ olarak tanınan kunduracı Topçu, durumunun ağırlaşması üzerine yakalandığı hastalığa daha fazla dayanamayarak yaşama tutunamadı.

Hayata veda eden Mustafa Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığına defnedildi.