Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yürütülen modern infaz yönetimi kapsamındaki örgün ve yaygın eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden hayata kazandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda hükümlü ve tutuklular 1'inci ve 2'inci kademe okuma yazma kurslarına, açık öğretim ortaokulu ve lisesine, açık öğretim fakültesine, uzaktan ve örgün eğitime, yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak öğrenim görebiliyor. Örgün eğitim kurumlarına devam edenler, sınavlara kamu görevlileri eşliğinde girebiliyor.

Eğitim ve öğretim programlarına katılan 39 bin 519 tutuklu ve hükümlü bulunuyor, bunların 24 bin 106'sı açık öğretim lisesinde öğrenim görüyor.

Son üç yılda 10 bin 818 tutuklu ve hükümlü aldıkları eğitimle okuma yazma öğrendi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli yapılan hafızlık eğitimlerinde 20 tutuklu ve hükümlü hafız oldu. Halen, 28 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi alıyor.

"Adalet Mesleki Eğitim Merkezi" sayısı artırılacak

Öte yandan Adalet Bakanlığı hükümlü ve tutukların kendilerini geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar ve üniversitelerle iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının iş birliği protokolüyle 11 Ağustos 2020'de Ankara'da açılan "Adalet Mesleki Eğitim Merkezi" sayısının artırılması hedefleniyor.

İki bakanlığın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2023 sonuna kadar ceza infaz kurumlarında 101 Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin hizmete sunulması öngörülüyor. Böylece, eğitimlerle iş ve meslek sahibi olması hedeflenen hükümlülerin infaz sonrası topluma faydalı olmaları amaçlanıyor.

Kütüphanelerde bir milyonun üzerinde kitap bulunuyor

Ayrıca, hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla kurumlardaki kütüphanelerde bir milyonun üzerinde kitap bulunuyor.

Bu kapsamda hükümlü ve tutuklular 2019'da 1 milyon 102 bin, 2020'de 911 bin kitabı kurum kütüphanelerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2019'da imzalanan iş birliği protokolüyle il ve ilçelerdeki halk kütüphanelerinden faydalanan hükümlü ve tutuklular da buralardan 255 bin kitabı ödünç alındı.

Bakanlık, hükümlü ve tutukların kütüphanelere erişimini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokolle, büyük ceza infaz kurumları yerleşkelerinde müstakil kütüphane kurulması ve bu kütüphanelerden, hem hükümlü ve tutukluların hem de personel ile ailesinin yararlanması amaçlanıyor.

Uzmanlar tarafından tutuklu, hükümlü ve ailelerine yönelik çalışmalar yapılıyor

Öte yandan, ceza infaz kurumları bünyesinde çalışan 599 psikolog ve 184 sosyal çalışmacı; tutuklu, hükümlü ve ailelerine yönelik psikolojik ve sosyal destek niteliğinde çalışmalar yapıyor.

Hükümlü ve tutukluların kuruma girişlerinden itibaren uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerle ihtiyaç ve risk saptaması yapılıyor. Çalışma sonunda çıkan ihtiyaç ve risk raporuna göre, kişilere özgü yapılandırılmış bireysel ve grup destek ile müdahale programları uygulanıyor.