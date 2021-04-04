Korona virüs nedeniyle yüksek riskli iller arasında yer alan ve hafta sonu kısıtlamasına uymayarak dışarıya çıkan şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayarak dışarıda gezen şahıslar tek tek yakalandı. Polis ekipleri yakaladıkları şahıslar hakkında idari para cezası uyguladı.
Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı
04.04.2021 - 19:56 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslar polis ekiplerince tek tek yakalandı.
Etiketler : kısıtlama,polis,
779894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779894.aspx
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