Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka'ya bağlı Kayaköprü köyünde karantina kararı alındığı belirtildi. Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kars'ta bir köyde Covid-19 karantinası başlatıldı
04.04.2021 - 19:59 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 20:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : karantina,haberler,kars,
779895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779895.aspx
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