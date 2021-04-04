Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka'ya bağlı Kayaköprü köyünde karantina kararı alındığı belirtildi. Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.