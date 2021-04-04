Olay, Hanyanı Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle fındık bahçesinde fındık kökü sökmek isteyen N.T. (63), aracın devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 çocuk babası N.T., cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiyesi ekiplerince traktörün altından çıkarıldı. N.T.'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.