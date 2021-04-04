Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Musaağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Naide Çakır, girdiği bunalım sonucu evlerinde kanepenin üzerinde otururken tüfekle kendini vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Naide Çakır'ın cesedi ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
04.04.2021 - 21:09 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bunalıma giren 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurarak hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,tüfek,intihar,
779909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779909.aspx
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