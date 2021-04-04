Kaza, sokağa çıkma kısıtlama saatleri içerisinde merkeze bağlı Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sona ererken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Elazığ’da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
04.04.2021 - 21:59 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da trafik kazası sonrası iki taraf arasında kavga çıktı. Olayda, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaza, sokağa çıkma kısıtlama saatleri içerisinde merkeze bağlı Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sona ererken, 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : elazığ,
779916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779916.aspx
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