Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sokağa çıkma kısıtlama saatleri içerisinde merkeze bağlı Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sona ererken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.