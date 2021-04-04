Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Ege Denizi'nde hızı saate 75 kilometreye ulaşacağı belirtilen fırtına Bodrum’da etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren güneydoğu yönünden esmeye başlayan rüzgar, akşam saatlerinde fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu.

Otelin çatısı uçtu

Fırtınanın en çok etkisini gösterdiği Yalıkavak Mahallesi'nde lüks bir otel lojmanının çatısı uçtu. 10 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki çatı, metrelerce havalandı. Otelin arka cephesinde bulunan tepeye uçtu. Çatı, tepedeki baz istasyonu direklerine çarparak durdu. Çatıdan düşen metal parçalar yollara savrulurken sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, çatının bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı.

Fırtına nedeniyle birçok noktada çöp konteynırlarının devrildiği, plastik kasalar ve karton kutuların yollara saçıldığı görüldü. Ayrıca rüzgarın şiddetiyle bazı direklerin sallandığı gözlendi. Bodrum'da fırtına 2 gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.