Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalında bölücü terör örgütüne ait el bombasının olduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan arazi aramasında 1 adet el bombası bulundu. Tuzaklanma ihtimaline karşı el bombası patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.