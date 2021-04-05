Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalında bölücü terör örgütüne ait el bombasının olduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan arazi aramasında 1 adet el bombası bulundu. Tuzaklanma ihtimaline karşı el bombası patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Mardin'de teröristlere ait el bombası ele geçirildi
05.04.2021 - 00:34 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalı Kovanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait el bombası ele geçirildi.
Etiketler : mardin,terörist,imha,
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