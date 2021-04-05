Alınan bilgiye göre, D.K. idaresindeki 42 ELY 38 plakalı kamyon, merkez Seyhan ilçesi Mücahietler Caddesi ile Mavi Bulvar'ın kesiştiği noktada, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı 01 ABD 271 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsünün, aracı ailesinden, gezmek için habersiz aldığı ileri sürüldü. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar bulunduğu yerden götürüldü.
Adana'da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
05.04.2021 - 08:22 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 08:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, ehliyetsiz çıktı.
Etiketler : adana,adana kaza,trafik kazası,
779973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779973.aspx
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