İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi. Sabahın erken saatlerinde hareketliliğin başladığı yollarda trafik yoğunluğu haftanın ilk iş günü ve yağışlı hava nedeniyle yüzde 78'e ulaştı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi.