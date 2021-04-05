Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitmek üzere saat 16.40'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın TK1765 sefer sayılı tarifeli uçağına bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Varşova'ya inişin akabinde THY'nin Airbus A319 tarife uçağı güvenli bölgeye çekilerek yolcular ve mürettebat uçaktan indirildi. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

THY'den konuyla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.