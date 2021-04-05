Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Baysal Sokak’ta dün akşam saatlerinde iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına kısa sürede aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada, bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Dakikalarca süren kavgayı ayırmak üzere olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Dakikalarca süren kavga ekipler tarafından ayrılamayınca olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Ekipler tarafından sokak güvenlik altına alınıp kapatıldı.