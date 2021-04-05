Bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiledi. Son günlerde Ankara’daki yağışlar barajlardaki doluluk oranları bir nebze yükseltse de yetkililer vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunmaya devam ediyor. Başkent'te barajların doluluk oranı ASKİ’nin son verilerine göre yüzde 24,46 olurken; aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 12,36 olarak ölçüldü.
Ankara’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 24,46
05.04.2021 - 10:41 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent’te barajların doluluk oranı yüzde 24,46 olarak ölçülürken, Kurtboğazı ve Eğrekkaya Barajları havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başkent,baraj doluluk oranı,
780015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780015.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER