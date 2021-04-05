Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Letonya’da korona virüs ile mücadelede aşılama programı devam ediyor. Başkent Riga'daki en büyük 3 aşı merkezinin yanı sıra, 7 kentte daha küçük aşı merkezleri açıldı. Letonya’da, Covid-19'a karşı aşılamayı hızlandırmak amacıyla 8 kent ve kasabada toplu aşı merkezleri açıldı. Merkezlerdeki toplu aşılamalar Cumartesi gününden Pazartesi gününe kadar yapılacak. Aşı uygulaması, daha fazla insanın katılımını teşvik etmesi umuduyla Paskalya tatili esnasında düzenleniyor.

Paskalya dönemindeki aşılama kampanyası çerçevesinde, yaşlı ve kronik hastalıklara sahip insanların dahil olduğu öncelikli gruptakiler için yaklaşık 10 bin doz Covid-19 aşısı sağlandı. Başkent Riga'daki aşı merkezlerinin bu dozların yüzde 50'sinden fazlasını kullanması bekleniyor.

Letonya'da Cumartesi günü itibarıyla, nüfusun yüzde 6,28'ini oluşturan 118 bin 979 kişi Covid-19 aşısının ilk dozunu olurken, nüfusun yüzde 1,31'lik kısmı olan 24 bin 821 kişi ise iki doz aşıyı da olmuş durumda. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) haftalık Covid-19 aşı uygulaması raporuna göre, 28 Mart itibariyle, Letonya, aşının ilk dozunu yaptıran insanların sayısı bakımından Avrupa Birliği ülkeleri arasında sondan ikinci ülke oldu.