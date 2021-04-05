Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 581'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını söyledi.

"Oğlumu HDP kandırdı, PKK'ya verdi. Çocuklarımızı ölüme mahkum ediyorlar. 9 senedir tek dileğim tek bir saniye oğlumun sesini duymak. Oğlum değil mi? Bu benim hakkım değil mi?" diyen Çiftçi, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Çiftçi, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Çocuğumun gelip, devlete teslim olmasını istiyorum." dedi.

"Eylemimizde kararlıyız"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da çocuğuna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

Aydın, "HDP oğlumu kandırarak dağa gönderdi. Çocuğumu 6 yıldır dağda, mağarada ölüme mahkum etmiş. Bunlarda hiç mi vicdan yok? Bunlar anne ve baba değiller mi? HDP'ye destek verenler, sizler anne, baba değil misiniz?" diye konuştu.

HDP tarafından mağdur edildiklerini dile getiren Aydın, "Eylemimizde kararlıyız. Anne ve babalar olarak sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel, güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.