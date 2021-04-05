Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Bafracalı Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç.(61) isimli şahsın ikametinde bulunmadığı ve tarlasına çalışmaya gittiği tespit edildi. Korona virüs testi pozitif olan ve izolasyon kurallarına uymayan A.Ç.’nin durumu 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştirilen şahsa 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.