Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy’de tır şoförlüğü yapan H.Ş., tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynamıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.Ş.’ye Emniyet Kemeri Takmamak, Saygısızca Araç Kullanmak, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Muayene yaptırmamak 2.Kez, Reklam-Logo İşletmemek, Takograf Kullanmamak suçlarından toplamda 1880 lira idari para cezası uygulandı.



Sürücü belgesi gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.