Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslerde narkotik köpeğiyle operasyon düzenledi.

Bu kapsamda 8 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 723 uyuşturucu hap, çok sayıda paketlenmiş satışa hazır halde eroin, metamfetamin ve esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 14 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.