Olay, saat 15.55 sularında Ereğli Murtaza Mahallesi'ndeki A/2 Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinde yatan mahkum Bayhan K. tıraş olduğu esnada kendisini yaraladı. Bayhan K.'nın yaralandığını fark eden diğer mahkumlar durumu gardiyanlara bildirdi. Bayhan K.'ya ilk müdahaleyi yapan gardiyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine cezaevine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu
05.04.2021 - 20:09 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde cezaevinde tıraş olurken kendisini yaralayan mahkum hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Zonguldak,
780161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780161.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER