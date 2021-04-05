İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, 268 hane, 1051 nüfuslu Yukarıkepirce Mahallesi'nde görülen vakalar nedeniyle mahallenin tamamının karantinaya alınmasına karar verildi. Giriş çıkış yapılmasına izin verilmeyen bölgede filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Hatay'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
05.04.2021 - 20:55 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : hatay,korona,karantina,
780168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780168.aspx
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