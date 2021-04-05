Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu H.K. (22) adlı genç kız, Instagram üzerinden bahisle ilgili gördüğü paylaşım üzerine kendisini Melih H. olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü. H.K.'ye 500 lira göndermesi halinde kupon yapıp bahisten çok para kazanacağını söyleyen dolandırıcı, genç kızı kandırmayı başardı. 500 lira para gönderen H.K.'ye 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyen dolandırıcı, genç kızın bu parayı alabilmesi için 3 bin 250 lira kesiti bedeli göndermesini istedi. Parayı almak için 3 bin 250 lira gönderen H.K.'den bu kez 7 bin 240 lira para isteyen dolandırıcının kendisini kandırdığını anlayan genç kız polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.