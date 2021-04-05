Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Ö. Tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca müşteki polisler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ömer Ö., “Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrulttum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Ö.’ye 'görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Olay

31 Aralık 2020 tarihinde Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri, Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gözaltına almak isterken arbede yaşandı. Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçmaya başlayan Ömer Ö., özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, saklandığı su kanalında yakalandı. Ömer Ö., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.