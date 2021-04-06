Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 17

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23