Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karacabey'e bağlı Uluabat köyünde 1408 yılında yaptırılan Valide Sultan Camii 18 ay evvel restorasyona alındı. Caminin minaresi ve duvarlarının restorasyonu bitirilirken, çatısının onarımı bitirilemedi. Cami bir yıldan fazla süredir çatısı olmadan restorasyon yapılmayı bekliyor. Cemaat restorasyon çalışmaları duran caminin onarımının tekrar başlamasını istiyor.

Ulubatlı Hasan'ın köyü olan köylerindeki caminin restorasyonunun bir ân önce bitirilmesini istediklerini ifade eden Hasan Belli, "Camimizin tarihi 613 yıl öncesine dayanıyor. Köyümüz Ulubatlı Hasan'ın köyü. Camimiz tarihî bir mescit. 18 ay önce başlayan restorasyon durdu. Caminin duvarları yapıldı, ama çatısı yarım kaldı. Çatısı açık olduğu ve bitirilmediği için namaz da kılınamıyor. Tarihî camimizin restorasyonunun bir ân önce bitirilip ibadete açılmasını istiyoruz" dedi.