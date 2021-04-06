Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rampa aşağı süratli bir şekilde seyir halinde bulunan, Erol Kaya kontrolündeki belediye otobüsü, inşaat alanına girmek için manevra yapan Telat Tunç kontrolündeki hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü kaza anını anlattı

Kazaya karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü Telat Tunç, “Dönüş yapacaktım. Mesafe de çoktu. Ben dönüş yaptım. Kaç metre mesafe varken o geldi hiç durmadı. Artık uyudu mu ne yaptı bilmiyorum. Geldi vurdu. Allah’tan otobüste yolcu yoktu. Yaralı da yoktu. Sadece maddi hasar oluştu” dedi.