Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Soylu, “Vatandaş başvurulu hizmetlerin dijital ortamda sunulması amacıyla bakanlığımızca ‘e-başvuru’ sistemini kurduk. Bu sistem kapsamında da 186 hizmeti ‘e-devlet’ kapsamına taşıdık. E- başvuru bizim hakikaten o kadar çok işimize yaradı ki bizden gelişmiş bir çok devletin yapamadığını, vatandaşımıza bir salgın döneminde yapmış olduk. Seyahat belgeleri dahil olmak üzere bir çok meseleyi biz e-başvuru üzerinden alıp direkt vatandaşımızın cep telefonuna iletebilmek kabiliyetine sahip olduk. Üretim tedarik zincirlerinin aksamamasını esas itibariyle bu sistem sayesinde gerçekleştirmiş olduk. 2017 yılından bu yana 392 milyon 69 bin 875 arşiv belgesini dijitalleştirdik. Vatandaşımızın üzerindeki evrak yükünü hafifletmeyi amaçladığımız bir şeydir bu” ifadelerini kullandı.

"Uzun süren işlemler 5 dakikaya düştü"

Dünyada çok az ülkenin kullanabildiği teknolojileri kullandıklarının altını çizen Soylu, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz dijitalleşmenin yani sıra pek çok önemli konuda da dijitalleşme adımları atıyoruz. Bunların en önemlisi Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Müdürlüğü arasında karşılıklı parmak izi entegrasyonu sağlamış olmamızdır. 18 temmuz 2018 tarihinde fiilen başlattık. Ayriyeten balistik sistemleri de birbirine entegre ederek 289 irtibat yakaladık, ayni şekilde emniyet ve jandarma kriminal daireleri arasında DNA veri arşivi entegrasyonu projesi ile 1 yıl içinde 22 bin 683 eşleşme ve irtibat sağladık. Bomba bilgi analiz sisteminden tutun belge imza ve el yazısı veri tabanına kadar pek çok dijital alt yapımız mevcut ve olabildiğince birbiri ile entegre olduğu bir yapıyı kurgulamaya çalışıyoruz. Entegrasyon bizim için hayati bir önem hâline geliyor. Parmak izine geçtik. Uzun süren işlemler 5 dakikaya düştü ve burada hem vatandaşı hem de personelimizi verimli hâle getirdik. Yapılan eşleştirmeler ile tam 117 bin 648 olayı aydınlattık, karanlıkta kalmış olaylar çıktı. Teknolojik adımlarla aydınlatılma imkanına sahip oldu. Dünya da sadece 3 ülkede bulunan 3 boyutlu sanal taktik eğitim merkezi yani (Satem) özel harekatın ve emniyetimizin yakın zamanda hayata geçilmeyi planladığımız, yakın alan çatışma eğitim 'sibertoni' gibi çalışmalarımız güvenlik güçlerimize önemli katkıları olacak" değerlendirmesini yaptı.

“Silah taşıma ruhsat kartlarını da dijitalleştirdik”

Dijital verilere farklı bir açısı ile kullandıklarını vurgulayan Soylu, şunları dedi:

“Bu ara da silah taşıma ruhsat kartlarını da dijitalleştirdik. TÜBİTAK ile de e-imzayı inşallah yakın bir zamanda TC kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız. Bankalarımız ve özel sektörler ile gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımız bankaya, tapuya gittiği alanlarda parmağını basarak biyometrik verileri karşımıza çıkmış olacak. Dijital teknolojileri farklı bir bakış açısı ile büyük bir iddia ile kullanıyoruz. Bunu yaptıkça suç ve suçlu üzerinde baskı çoğalıyor, çember daralıyor. Dijital dönüşümün güvenlik teknolojisi başarılı bir entegrasyonu söz konusudur. Tüm bu projelerle İç işleri bakanlığı ile veri yönetimi ayrı bir kültür haline getirmeyi bu teknolojiyi yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Tanıtımını yaptığımız biyometrik veri sistemleri de bu dijitalleşme adımlarımızı içinde en büyüklerinden birisidir.”