Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17:30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi’nde meydana geldi. Meryem K. isimli kadın, hayvan hakları adına eylem yapmak için cadde üzerinde bulunan bir otoparkın çatısına çıktı. Boynuna benzin dolu iki şişe bağlayan kadın kendini reklam panosuna zincirleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müzakereci polis memuru ve çevredeki vatandaşlar kendini yakmaya çalışan Meryem K’yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Eylemciye müdahale anı kamerada

Bir türlü ikna edilemeyen kadına itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken polis memurları eylemci kadının bulunduğu çatının arka kısmından dolanarak kadını etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri Meryem K.’yi ambulansa bindirerek kontrol amaçlı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırdı.