Edinilen bilgilere göre olay, hırsızlıktan gözaltına alınan ve kontroller sonrası Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması için Ö.Ö. (33) isimli şahıs gerekli işlemler için Alaplı Devlet Hastanesine getirildi. Ö.Ö., hastane içinde bulunan tuvaletin camını açıp yaklaşık 7metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışırken zemine kafa üstüne düşerek ağır yaralandı. Zanlı, hastane görevlerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüphelinin tedavinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi.
Hastane tuvaletinden firar etmeye çalışan zanlı, 7 metre yükseklikten düştü
06.04.2021 - 21:09 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya çalışan zanlı, 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Etiketler : hırsız,hastane,firar,
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