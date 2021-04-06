Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında içerisinde 8 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne su almaya başladı. Göçmenlerın yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, mültecileri kurtardı. İkinci olayda da göçmenlerin içinde olduğu lastik bot Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 30 düzensiz göçmeni sağ salim karaya çıkardı. Bu olayın ardından yine Yunanlar tarafından ölüme terk edilen 38 mülteci kurtarıldı.