Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında içerisinde 8 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne su almaya başladı. Göçmenlerın yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, mültecileri kurtardı. İkinci olayda da göçmenlerin içinde olduğu lastik bot Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 30 düzensiz göçmeni sağ salim karaya çıkardı. Bu olayın ardından yine Yunanlar tarafından ölüme terk edilen 38 mülteci kurtarıldı.
Yunanların ölüme ittiği 76 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
06.04.2021 - 21:11 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 olayda toplam 76 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
Etiketler : yunanistan,yunan,ayvalık,mülteci,sahil güvenlik,
780495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780495.aspx
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