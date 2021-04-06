Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üç gün önce Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde, bıçaklanarak öldürülen ve cesedi boş araziye atılan kadının cinayet zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın ardından mahallede plakasını tespit edemediği bir aracı, 50 kilometrelik bir alanda, 4 bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde buldu.

Polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Y.T. (40) olduğunu tespit etti.

Olayın yaşandığı gün üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Y.T. arasındaki ilişkiyi belirlemek için araştırma yapıldı.

Y.T'nin, öldürülen F.A. (43) ile boşandığı belirlendi.

Yakalanan ve adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.