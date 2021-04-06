Kaza, Palandöken ilçesine bağlı Harput Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. M.Y ile M.A'nın sürdükleri araçlar çarpıştı. M.Y'nün kontrolündeki araç, yol kenarındanki refüje vurarak yan yattı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan M.Y, aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine de tedavi olmak istemedi. Ardından hurdaya dönen aracını uzun süre seyretti. Kaza yapana araçlar, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Kazayı burnu kanamadan atlattı, dakikalarca yan yatan aracını seyretti
06.04.2021 - 22:00 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da iki araç çarpıştı. Bir sürücü, yan yatan aracından burnu bile kanamadan çıktı. Ardından hurdaya dönen aracının o halini dakikalarca seyretti.
Etiketler : araç,takla,palandöken,
780504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780504.aspx
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