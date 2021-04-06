Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Palandöken ilçesine bağlı Harput Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. M.Y ile M.A'nın sürdükleri araçlar çarpıştı. M.Y'nün kontrolündeki araç, yol kenarındanki refüje vurarak yan yattı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan M.Y, aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine de tedavi olmak istemedi. Ardından hurdaya dönen aracını uzun süre seyretti. Kaza yapana araçlar, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.