Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunun deşifresine yönelik yapılan ortak çalışmada, karayolu üzerinde durdurulan 34 DME 206 ve 42 EBH 67 plakalı iki araç durduruldu. Yapılan incelemelerde araç içerisinde yakalanan şahısların Suriye ve Irak uyruklu düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Olayda 31 düzensiz göçmen ile birlikte şahısları Cahit E., ve Bektaş K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ayrıca 5 adet şişme deniz yeleği ele geçirildi.

Olayın ardından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Cahit E. ve Bektaş K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, gözaltına alınan 31 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.