Kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Askerlik görevini yaptıktan sonra memleketine dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca, motosiklete binip gezmeye çıktı. Seyir halinde olan motosikletli, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Askerden yeni dönen genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
06.04.2021 - 22:24 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vatani görevini yaptıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde motosikletle gezmeye çıkan genç, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Askerlik görevini yaptıktan sonra memleketine dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca, motosiklete binip gezmeye çıktı. Seyir halinde olan motosikletli, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Etiketler : Mehmet Karaca,asker,şanlıurfa,birecik,
780508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780508.aspx
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